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Де Йонг: «Я доволен в «Барселоне», всегда мечтал играть здесь»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг заявил, что не намерен уходить из каталонского клуба.

«Я в клубе, о котором всегда мечтал. Я очень доволен в «Барселоне». На данный момент мне здесь хорошо. Я все еще могу стать лучше, но пока я не на том уровне, на котором хочу быть. У нас талантливая команда, но мы недостаточно стабильны. Я не знаю точных причин этого», — приводит слова де Йонга NOS.

Также полузащитник отметил, что важность игрока зачастую определяется голами и результативными передачами, но на его позиции это не так.

26-летний футболист играет за «Барсу» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне де Йонг сыграл 12 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Френки де Йонг
ФК Барселона
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 18 14 3 1 39-11 45
2
 Жирона 18 14 3 1 42-21 45
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетико 18 12 2 4 36-19 38
5
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
6
 Р. Сосьедад 18 8 7 3 29-18 31
7
 Бетис 18 6 10 2 20-18 28
8
 Хетафе 18 6 8 4 24-23 26
9
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
10
 Валенсия 18 6 5 7 19-22 23
11
 Р. Вальекано 18 4 8 6 16-24 20
12
 Вильярреал 18 5 4 9 26-35 19
13
 Осасуна 18 5 4 9 21-29 19
14
 Мальорка 18 3 9 6 17-22 18
15
 Алавес 18 4 4 10 14-24 16
16
 Севилья 18 3 7 8 23-25 16
17
 Кадис 18 2 9 7 14-24 15
18
 Сельта 18 2 7 9 18-28 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
20
 Альмерия 18 0 5 13 19-42 5
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2.01 19:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
2.01 21:15
Р. Сосьедад – Алавес
 - : -
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Валенсия – Вильярреал
 - : -
3.01 19:00
Гранада – Кадис
 - : -
3.01 21:15
Сельта – Бетис
 - : -
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Реал – Мальорка
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3.01 23:30
Жирона – Атлетико
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