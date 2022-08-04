Майораль: «Реал» всегда будет в моем сердце»

Новичок «Хетафе» Борха Майораль попрощался с «Реалом», за который выступал с детских лет. 25-летний испанец заключил контракт с новым клубом на пять лет.

«Я приехал ребенком с мечтой стать футболист. Когда мне было 10 лет, я начал носить в сердце герб «Реала». Пятнадцать лет спустя я должен попрощаться, и это нелегко для меня. В этом клубе я вырос, у меня осталось много прекрасных воспоминаний, и смог получить большой опыт», — написал Майораль в Twitter.

В прошлом сезоне испанец выступал за «Хетафе» на правах аренды и забил 6 голов в 18 матчах в ла лиге.