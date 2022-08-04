Анчелотти о Тчуамени и Рюдигере: «Реал» приобрел игроков, которые входят в число лучших на своих позициях»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о трансферах Орельена Тчуамени и Антонио Рюдигера.

«На мой взгляд, мы приобрели двух игроков, которые входят в число лучших в мире на своих позициях. Прежде всего их класс увеличит физические и технические возможности команды. При этом им необходимо освоиться, а команде нужно время, чтобы немного к ним привыкнуть. Мы не должны забывать, что три игрока, которые оставили Мадрид, — Марсело, Иско и Бэйл — вошли в историю нашего клуба. «Реал» благодарен этим игрокам. Надеемся, что новички смогут повторить достижения тех, кто ушел из команды», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

«Реал» в летнее трансферное окно приобрел защитника Антонио Рюдигера, который покинул «Челси», а также полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени.