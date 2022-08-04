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Обамеянг может вернуться в АПЛ. «Челси» интересуется габонцем

Обамеянг может вернуться в АПЛ
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Пьер-Эмерик Обамеянг.
Фото Global Look Press

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг может вернуться в Англию в это трансферное окно.

Как сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо, «Челси» рассматривает 33-летнего габонца в качестве потенциального нового нападающего. Первые контакты с игроком уже состоялись, но до сих пор не было сделано официального предложения «Барселоне».

Обамеянг перебрался в «Барселону» из «Арсенала» зимой 2022 года. С тех пор за каталонцев он провел 23 матча, забил 13 голов и сделал 1 голевую передачу.

Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
ФК Барселона
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