Обамеянг может вернуться в АПЛ. «Челси» интересуется габонцем

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг может вернуться в Англию в это трансферное окно.

Как сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо, «Челси» рассматривает 33-летнего габонца в качестве потенциального нового нападающего. Первые контакты с игроком уже состоялись, но до сих пор не было сделано официального предложения «Барселоне».

Обамеянг перебрался в «Барселону» из «Арсенала» зимой 2022 года. С тех пор за каталонцев он провел 23 матча, забил 13 голов и сделал 1 голевую передачу.