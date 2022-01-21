Марселино о победе над «Барселоной» в Кубке Испании: «Никогда не забуду эту ночь»

Главный тренер «Атлетика» Марселино заявил, что никогда не забудет победу над «Барселоной» в Кубке Испании

Главный тренер «Атлетика» Марселино прокомментировал победу над «Барселоной» (3:2 доп. вр.) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

«Мы еще до перерыва заслужили преимущество в счете, причем более, чем в один гол. «Барселона» сравняла счет очень неожиданно, в добавленное ко второму тайму время, но мы проявили характер и волю, мы заслужили победу. Я никогда не забуду эту ночь, она была особенной», — приводит Marca слова Марселино.

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании состоится сегодня, 21 января. Помимо «Атлетика», в четвертьфинал вышли «Кадис», «Мальорка», «Райо Вальекано», «Бетис», «Реал», «Реал Сосьедад» и «Валенсия».