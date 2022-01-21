Торрес: «Барселона» на правильном пути. Мы справимся с этой плохой ситуацией"

Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес прокомментировал поражение от «Атлетика» (2:3, дополнительное время) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

«Это было тяжело, — приводит слова Торреса Mundo Deportivo. — Но ничего... «Барселона» на правильном пути. Мы должны продолжать работать, двигаться вперед и результаты придут. Мы справимся с этой плохой ситуацией. Думаю, мы играли хорошо, но допускали индивидуальные ошибки. Поздравляем «Атлетик».

После 20 матчей в ла лиге «Барселона» набрала 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 17 очков.