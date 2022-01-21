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Сегодня, 11:33

Торрес: «Барселона» на правильном пути. Мы справимся с этой плохой ситуацией"

Торрес прокомментировал поражение от «Атлетика» в Кубке Испании
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес прокомментировал поражение от «Атлетика» (2:3, дополнительное время) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

«Это было тяжело, — приводит слова Торреса Mundo Deportivo. — Но ничего... «Барселона» на правильном пути. Мы должны продолжать работать, двигаться вперед и результаты придут. Мы справимся с этой плохой ситуацией. Думаю, мы играли хорошо, но допускали индивидуальные ошибки. Поздравляем «Атлетик».

После 20 матчей в ла лиге «Барселона» набрала 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 17 очков.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220121/1001740106/ferran-torres-hay-seguir-trabajando-resultados-llegaran.html
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3
 Бетис 21 11 4 6 37-24 37
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 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
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 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
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 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Валенсия 21 7 8 6 33-33 29
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 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
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Атлетик – Реал
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Эльче – Вильярреал
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18.01 23:30
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Сельта – Осасуна
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Валенсия – Севилья
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Хетафе – Гранада
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16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
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