«Марсель» объявил о переходе Ренана Лоди из «Атлетико»
Защитник «Атлетико» Ренан Лоди продолжит карьеру в «Марселе».
Ранее сообщалось, что сумма трансфера 25-летнего бразильца составит 13 миллионов евро.
Лоди выступал за «Атлетико» с 2019 года. Он провел за «матрасников» 118 матчей, забил 6 мячей и отдал 10 голевых передач.
В прошедшем сезоне Лоди на правах аренды играл за «Ноттингем Форест».
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|0
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|0
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|0
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14
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
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|0
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17
|Альмерия
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
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|11.08
|20:30
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
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Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
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Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
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Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
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Атлетико – Гранада
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