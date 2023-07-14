«Марсель» объявил о переходе Ренана Лоди из «Атлетико»

Защитник «Атлетико» Ренан Лоди продолжит карьеру в «Марселе».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера 25-летнего бразильца составит 13 миллионов евро.

Лоди выступал за «Атлетико» с 2019 года. Он провел за «матрасников» 118 матчей, забил 6 мячей и отдал 10 голевых передач.

В прошедшем сезоне Лоди на правах аренды играл за «Ноттингем Форест».