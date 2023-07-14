Тренер сборной Турции — о Гюлере: «К нему относятся как к футбольному богу, но он не Месси»

Главный тренер сборной Турции Штефан Кунц высказался о высоком уровне ожиданий от новичка «Реала» Арды Гюлера.

«К нему относятся как к футбольному богу, как к новому Месси. Но он не Месси. Он развивается слишком быстро. Ему еще предстоит поработать над своей выносливостью и физической формой. Одного таланта недостаточно», — приводит слова Кунца Relevo.

«Реал» 6 июля объявил о переходе Гюлера из «Фенербахче». 18-летний полузащитник подписал контракт с мадридцами до 2029 года.