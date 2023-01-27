Маркос Алонсо продлил контракт с «Барселоной»

Защитник Маркос Алонсо подписал новый контракт с «Барселоной», сообщает сайт каталонского клуба.

32-летний испанец заключил с командой договор до 2024 года. Также соглашение предусматривает опцию продления контракта еще на один сезон. Сумма отступных за игрока составляет 50 миллионов евро.

Предыдущий контракт Алонсо с каталонцами истекал летом 2023 года.

На счету защитника 2 гола в 19 матчах за сине-гранатовых во всех турнирах в нынешнем сезоне.