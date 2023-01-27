«Барселона» продлила контракт с 18-летним нападающим

«Барселона» продлила контракт с 18-летним нападающим Анхелем Аларконом, сообщает сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано до 2025 года. Сумма отступных за игрока составляет теперь 400 миллионов евро.

Аларкон с 2018 года занимается в академии «Барселоны», куда попал из академии «Эспаньола».

Главный тренер каталонцев Хави некоторое время внимательно следил за молодым игроком и вызвал его в первую команду. Кубковый матч с «Сеутой», слабейшим коллективом примеры РФЕФ (3-й дивизион), стал дебютом для Аларкона в первой команде. Он появился на поле на 80-й минуте вместо Рафиньи, при счете 0:4, и занял позицию правого вингера.