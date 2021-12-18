«Сельта» одержала победу в матче с «Эспаньолом»
«Сельта» победила «Эспаньол» (3:1) в матче 18-го тура чемпионата Испании.
Голы у хозяев забивали Санти Мина, Яго Аспас и Денис Суарес. У гостей в концовке ударом с позиции недалеко от центральной линии забил Лорен Морон.
«Сельта» набрала 20 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. У «Эспаньола» 23 очка и девятая позиция.
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