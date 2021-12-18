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«Сельта» одержала победу в матче с «Эспаньолом»

00:53
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«Сельта» победила «Эспаньол» (3:1) в матче 18-го тура чемпионата Испании.

Голы у хозяев забивали Санти Мина, Яго Аспас и Денис Суарес. У гостей в концовке ударом с позиции недалеко от центральной линии забил Лорен Морон.

«Сельта» набрала 20 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. У «Эспаньола» 23 очка и девятая позиция.

Испания. Лига 1. 18-й тур
17 дек, 23:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
3:1
Эспаньол
Голы
Мина, 3 (1:0), Аспас, 47 (2:0), Суарес, 82 (3:0), Лорен Морон, 90+2 (3:1)
Сельта
Дитуро Мальо Араухо Айду Галан Бельтран (Суарес, 46 ) Тапия Аспас (Нолито, 85 ) Серви Мина (Сотело, 89 ) Мендес (Вейга, 87 )
Эспаньол
Диего Лопес Мигелон (Морланес, 58) Педроса (Вила, 87) Кабрера Гомес Дардер Мелендо (Меламед, 58) Эррера (Лорен Морон, 58) Пуадо Рауль де Томас Алейш Видаль (Санчес, 74)
Предупреждения
Мина 89, Мальо 90  -  Вила 90
Судьи
Гомес

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Рома

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93
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Обе забьют - да

24%

1.72

П2

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14%

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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