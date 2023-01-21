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Сегодня, 20:01

Marca: Дани Алвесу грозит до 12 лет тюрьмы за сексуальные домогательства

Иван Шитик
Корреспондент
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Дани Алвес.
Фото AFP

Бывшему защитнику «Барселоны» Дани Алвесу было предъявлено обвинение в сексуальном насилии.

Наказание, которое может быть назначено Дани Алвесу, если его признают виновным, варьируются от 4 до 12 лет лишения свободы, сообщает Marca.

Пока он ожидает суда, бразилец был заключен под стражу без возможности внесения залога, причем в залоге было отказано по распоряжению главы 15-го следственного магистратского суда Барселоны.

Причина в том, что футболист считался «способным на побег в другую страну». У Бразилии нет соглашений об экстрадиции с Испанией, что увеличивает риск того, что футболист «попытается сбежать от испанского правосудия на родину».

23-летняя девушка, подавшая заявление в полицию, обвинила его в изнасиловании и побоях.

По словам потерпевшей, инцидент произошел в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря. Сам Алвес подтвердил, что был в ночном клубе, однако все обвинения он отверг.

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Основные источники исследования

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Арсенал
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П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

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Х2

20%

1.98
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Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
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Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

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29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Дани Алвес
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
5
 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
6
 Атлетико 17 8 4 5 24-16 28
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 18 7 4 7 15-16 25
11
 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
12
 Эспаньол 18 4 8 6 22-26 20
13
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
14
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
15
 Вальядолид 17 5 2 10 13-25 17
16
 Хетафе 17 4 5 8 16-24 17
17
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
18
 Кадис 17 3 7 7 12-28 16
19
 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
20
 Эльче 17 0 5 12 11-35 5
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Мальорка – Сельта
 1 : 0
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Р. Вальекано – Р. Сосьедад
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Эспаньол – Бетис
 1 : 0
21.01 20:30
Атлетико – Вальядолид
 - : -
21.01 23:00
Севилья – Кадис
 - : -
22.01 16:00
Вильярреал – Жирона
 - : -
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Эльче – Осасуна
 - : -
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