Marca: Дани Алвесу грозит до 12 лет тюрьмы за сексуальные домогательства

Бывшему защитнику «Барселоны» Дани Алвесу было предъявлено обвинение в сексуальном насилии.

Наказание, которое может быть назначено Дани Алвесу, если его признают виновным, варьируются от 4 до 12 лет лишения свободы, сообщает Marca.

Пока он ожидает суда, бразилец был заключен под стражу без возможности внесения залога, причем в залоге было отказано по распоряжению главы 15-го следственного магистратского суда Барселоны.

Причина в том, что футболист считался «способным на побег в другую страну». У Бразилии нет соглашений об экстрадиции с Испанией, что увеличивает риск того, что футболист «попытается сбежать от испанского правосудия на родину».

23-летняя девушка, подавшая заявление в полицию, обвинила его в изнасиловании и побоях.

По словам потерпевшей, инцидент произошел в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря. Сам Алвес подтвердил, что был в ночном клубе, однако все обвинения он отверг.