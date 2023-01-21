«Барселона» хочет арендовать Брозорвича у «Интера»

«Барселона» постарается арендовать у «Интера» полузащитника Марсело Брозовича, сообщает Mundo Deportivo.

Сине-гранатовые хотят заключить сделку на правах аренды с правом выкупа в конце сезона.

В текущем сезоне хорватский полузащитник отметился двумя голами в 12 матчах. Сейчас Брозович восстанавливается после травмы.

30-летний Брозович перешёл в «Интер» в январе 2015 года. Контракт хорвата с миланским клубом рассчитан до 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.