Марадона будет болеть за «Наполи» в матче с «Барселоной»

Бывший форвард сборной Аргентины, главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона заявил, что будет болеть за «Наполи» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Ранее он выступал за обе команды.

— Без сомнения, мое сердце с «Наполи» и неаполитанцами, — цитирует аргентинца Il Mattino. — Особенно в этой сложной игре.

Матч «Наполи» — «Барселона» начнется в 23.00 по московскому времени.