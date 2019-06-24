"Мальорка" вернулась в высший дивизион Испании

"Мальорка" разгромила "Депортиво" в ответном матче финала плей-офф за право выступать в высшем дивизионе Испании (3:0). По сумме двух встреч красно-черные одержали победу - 3:2.
Таким образом, "Мальорка" спустя 6 сезонов сыграет в ла лиге.
🍾 ¡Vestuario enloquecido!!!!— RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) 23 июня 2019 г.
🔥 #HemTornat #HemosVuelto pic.twitter.com/vDDqMVi9zk
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