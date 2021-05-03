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Лукас Васкес отклонил предложение «Атлетико»

20:53
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Нападающий «Реала» Лукас Васкес отказался от варианта с переходом в «Атлетико» в ближайшее трансферное окно, сообщает AS.

Испанский игрок в этом сезоне провел 34 поединка в футболке «Реала», отметившись двумя голами и восемью ассистами. Он больше не сыграет в этом сезоне из-за растяжения крестообразной связки.

Васкес готов принять улучшенное предложение «Реала», несмотря на имеющиеся варианты с «Баварией» и «ПСЖ».

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