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Рамос хотел получать по новому контракту с «Реалом» 12 миллионов евро

21:43
Серхио Рамос. Фото Reuters
Серхио Рамос. Фото Reuters
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Защитник «Реала» Серхио Рамос пока не может договориться о новом контракте с мадридским клубом. 35-летний испанец хотел получать 12 миллионов евро по новому соглашению, сообщает Mundo Deportivo.

«Реал» предпочел вложить эти деньги в более молодого игрока — защитника «Баварии» Давида Алабу. Стороны уже договорились о контракте, о котором официальном будет объявлено после завершения нынешнего сезона.

Рамос, скорее всего, летом покинет клуб из Мадрида.

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