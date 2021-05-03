Рамос хотел получать по новому контракту с «Реалом» 12 миллионов евро

Защитник «Реала» Серхио Рамос пока не может договориться о новом контракте с мадридским клубом. 35-летний испанец хотел получать 12 миллионов евро по новому соглашению, сообщает Mundo Deportivo.

«Реал» предпочел вложить эти деньги в более молодого игрока — защитника «Баварии» Давида Алабу. Стороны уже договорились о контракте, о котором официальном будет объявлено после завершения нынешнего сезона.

Рамос, скорее всего, летом покинет клуб из Мадрида.