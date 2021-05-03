«Валенсия» отправила Хави Грасию в отставку

«Валенсия» 3 мая объявила об увольнении главного тренера команды Хави Грасии.

В заявлении на официальном сайте клуба сообщается, что руководство испанского клуба приняло решение освободить 51-летнего специалиста от занимаемой должности.

Экс-наставник «Рубина» возглавил «Валенсию» перед началом сезона. Команда в настоящее время находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 36 очков в 34 матчах. Клуб потерял шансы на выход в еврокубки.