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Луиш Кампуш станет спортивным директором «Реала»

6 июня 2021, 15:23
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В ближайшее время «Реал» должен объявить о назначении Луиша Кампуша на должность спортивного директора клуба, сообщает L'Equipe. Контракт с 56-летним португальским специалистом уже был подписан.

Последним местом работы Луиша Кампуша был французский «Лилль». Должность спортивного директора «догов» португалец оставил в декабре прошлого года после трех с половиной лет работы.

Ранее Кампуш трудился в структуре"Монако", а также работал тренером в ряде португальских клубов.

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