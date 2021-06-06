Луиш Кампуш станет спортивным директором «Реала»
6 июня 2021, 15:23
В ближайшее время «Реал» должен объявить о назначении Луиша Кампуша на должность спортивного директора клуба, сообщает L'Equipe. Контракт с 56-летним португальским специалистом уже был подписан.
Последним местом работы Луиша Кампуша был французский «Лилль». Должность спортивного директора «догов» португалец оставил в декабре прошлого года после трех с половиной лет работы.
Ранее Кампуш трудился в структуре"Монако", а также работал тренером в ряде португальских клубов.
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