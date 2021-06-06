Рауль продолжит работать с «Кастильей»
6 июня 2021, 14:28
Бывший нападающий «Реала» Рауль продолжит работать с «Кастильей», сообщает Marca.
Мадридский клуб рассматривал кандидатуру тренера на пост главного тренера, но Рауль всегда считался запасным вариантом. В итоге, «сливочные» решили сделать ставку на Карло Анчелотти.
У Рауля также были предложения от других европейских клубов. Однако 43-летний тренер все их отклонил. Он поставил перед собой цель стать главным тренером «Реала» в будущем. И пока планирует ждать своего шанса, работая с «Кастильей».
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