Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Рауль продолжит работать с «Кастильей»

6 июня 2021, 14:28
Теги:

Бывший нападающий «Реала» Рауль продолжит работать с «Кастильей», сообщает Marca.

Мадридский клуб рассматривал кандидатуру тренера на пост главного тренера, но Рауль всегда считался запасным вариантом. В итоге, «сливочные» решили сделать ставку на Карло Анчелотти.

У Рауля также были предложения от других европейских клубов. Однако 43-летний тренер все их отклонил. Он поставил перед собой цель стать главным тренером «Реала» в будущем. И пока планирует ждать своего шанса, работая с «Кастильей».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Фрэнсис Нганну: «Пол с рекордом 0-1 сделал 20 миллионов долларов. Что мы делаем не так?»
Появилось видео полного боя Флойд Мейвезер — Логан Пол
Пол-Мейвезера не вырубили Логана Пола. Только деньги
Мейвезер и Логан Пол не выявили победителя в выставочном бою

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд