Мората может продолжить карьеру в «Ювентусе»
6 июня 2021, 21:18
Форвард «Атлетико» Альваро Мората может вернуться в чемпионат Италии, сообщает Calciomercato.
По данным источника, «Ювентус» решил продлить аренду игрока. У туринцев по контракту с «Атлетико» есть опция, согласно которой они могут продлить аренду за 10 миллионов евро еще на один сезон.
В прошедшем сезоне 28-летний испанец провел в серии А 32 матча и забил 11 мячей, также сделав 9 голевых передач.
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