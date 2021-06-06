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Мората может продолжить карьеру в «Ювентусе»

6 июня 2021, 21:18
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Форвард «Атлетико» Альваро Мората может вернуться в чемпионат Италии, сообщает Calciomercato.

По данным источника, «Ювентус» решил продлить аренду игрока. У туринцев по контракту с «Атлетико» есть опция, согласно которой они могут продлить аренду за 10 миллионов евро еще на один сезон.

В прошедшем сезоне 28-летний испанец провел в серии А 32 матча и забил 11 мячей, также сделав 9 голевых передач.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/

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