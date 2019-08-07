Лотар Маттеус: "Реалу" нужно меняться, потому что меняется футбол"

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус считает, что "Реалу" нужны кардинальные изменения. По его словам, мадридский клуб должен обновиться после ухода Криштиану Роналду в "Ювентус".

– "Реалу" нужны перемены, – цитирует AS Маттеуса. – Нужно заменить тех, кто в прошлом был результативен, но не способен давать результат в будущем. Ко всем проблемам стоит прибавить отъезд Роналду. Он забивал по 50-60 голов за сезон. Бензема, конечно, хороший игрок, ему доверяет Зидан, но он не способен на это. Посмотрим, сможет ли Азар заиграть на том же уровне, что и в "Челси". Посмотрите на состав "Реала". Там Марселу, Карвахаль, Рамос, Модрич, Кроос… они играют вместе пять-шесть лет. А нужно меняться. Не потому, что они плохие игроки, а потому что футбол меняется.