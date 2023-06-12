«Барселона» попытается приобрести вингера «Атлетико» Карраско

Нападающий «Атлетико» Янник Карраско может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, каталонцы смогут совершить трансфер только в том случае, если им удастся продать форварда Феррана Торреса.

Боссы сине-гранатовых планируют выручить не менее 40 миллионов евро с продажи испанца.

В сезоне-2022/23 29-летний Карраско провел 44 матч за «Атлетико», забил 10 голов и отдал 5 голевых пасов. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.