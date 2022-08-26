«Ливерпуль» готов купить де Йонга за 71 миллион евро

«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Барселоны» Френки де Йонгом. Клуб готов заплатить за голландца 71 миллион евро, сообщает The Sun.

По данным источника, сам футболист настаивает на том, чтобы остаться в каталонском клубе, однако «Барсе» нужно найти дополнительные средства для заявки защитника Жюля Кунде, поэтому они хотят продать де Йонга.