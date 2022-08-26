«Ливерпуль» готов купить де Йонга за 71 миллион евро
«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Барселоны» Френки де Йонгом. Клуб готов заплатить за голландца 71 миллион евро, сообщает The Sun.
По данным источника, сам футболист настаивает на том, чтобы остаться в каталонском клубе, однако «Барсе» нужно найти дополнительные средства для заявки защитника Жюля Кунде, поэтому они хотят продать де Йонга.
В прошедшем сезоне хавбек забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт нидерландского футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Вильярреал
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Реал
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|Бетис
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
4
|Осасуна
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
5
|Барселона
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Р. Вальекано
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
7
|Атлетик
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
8
|Валенсия
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|
9
|Атлетико
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
10
|Р. Сосьедад
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
11
|Жирона
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
12
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Альмерия
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
14
|Эспаньол
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
15
|Сельта
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
16
|Вальядолид
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
17
|Эльче
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
18
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
19
|Кадис
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
20
|Хетафе
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.08
|21:00
|
Жирона – Сельта
|- : -
|26.08
|23:00
|
Бетис – Осасуна
|- : -
|27.08
|18:30
|
Эльче – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|20:30
|
Р. Вальекано – Мальорка
|- : -
|27.08
|23:00
|
Альмерия – Севилья
|- : -
|28.08
|18:30
|
Хетафе – Вильярреал
|- : -
|28.08
|20:30
|
Барселона – Вальядолид
|- : -
|28.08
|23:00
|
Эспаньол – Реал
|- : -
|29.08
|21:00
|
Кадис – Атлетик
|- : -
|29.08
|23:00
|
Валенсия – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|3
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|2
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|2
|П
|
|
Жоау Феликс
Атлетико
|3
|
|
Ансу Фати
Барселона
|2
|
|
Алекс Бальде
Барселона
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Фабрисио Анхилери
Хетафе
|2
|1
|1
|
|
Алекс Сентельес
Альмерия
|0
|1
|0
|
|
Джон Нванкво Дональд
Эльче
|1
|1
|0
Новости