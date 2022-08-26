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Сегодня, 10:39

«Ливерпуль» готов купить де Йонга за 71 миллион евро

Виктория Кравченко
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«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Барселоны» Френки де Йонгом. Клуб готов заплатить за голландца 71 миллион евро, сообщает The Sun.

По данным источника, сам футболист настаивает на том, чтобы остаться в каталонском клубе, однако «Барсе» нужно найти дополнительные средства для заявки защитника Жюля Кунде, поэтому они хотят продать де Йонга.

В прошедшем сезоне хавбек забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт нидерландского футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Френки де Йонг
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
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