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Сегодня, 14:53

«Севилья» готова продать Гуделя в «Динамо» при наличии хорошего предложения

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в
Неманья Гудель.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», в «Севилье» не исключают, что могут продать игроков команды при поступлении хорошего предложения.

Полузащитник Неманья Гудель может стать одним из тех, кто покинет клуб в летнее трансферное окно. Однако пока ничего конкретного между андалусийцами и «Динамо» нет.

Ранее спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи заявил «СЭ», что 30-летний серб останется в команде еще минимум на сезон.

В этом розыгрыше хавбек принял участие в одном матче за «Севилью» и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в четыре миллиона евро.
Неманья Гудель
ФК Динамо (Москва)
ФК Севилья
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