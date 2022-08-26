«Севилья» готова продать Гуделя в «Динамо» при наличии хорошего предложения

Как стало известно «СЭ», в «Севилье» не исключают, что могут продать игроков команды при поступлении хорошего предложения.

Полузащитник Неманья Гудель может стать одним из тех, кто покинет клуб в летнее трансферное окно. Однако пока ничего конкретного между андалусийцами и «Динамо» нет.

Ранее спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи заявил «СЭ», что 30-летний серб останется в команде еще минимум на сезон.

В этом розыгрыше хавбек принял участие в одном матче за «Севилью» и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.