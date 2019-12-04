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Лионель Месси: «Роналду — голеадор, а я занимаюсь выстраиванием игры»

10:12
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси, который стал обладателем «Золотого мяча», поделился мнением о сравнениях с лидером «Ювентуса» Криштиану Роналду. Долгое время они конкурировали в Испании, когда португалец играл за «Реал».

- Не могу сказать, кто лучше при сравнении между мной и Криштиану Роналду, — цитирует аргентинца L'Euqipe. — У нас разные задачи на поле: Роналду — голеадор, а я занимаюсь выстраиванием игры.

Еще раз скажу, что командные трофеи важнее, даже если индивидуальные действительно ценны. Каждый смотрит на «Золотой мяч» по-своему. В спорте высоких достижений ты всегда хочешь победить.

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