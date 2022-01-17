«Леванте» продлил контракт с основным вратарем

Голкипер «Леванте» Айтор Фернандес продлил контракт с клубом, сообщает сайт команды. Новое соглашение 30-летнего вратаря рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне Айтор провел 11 матчей в текущем сезоне ла лиги, в которых дважды смог сохранить ворота в неприкосновенности.