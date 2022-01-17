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Сегодня, 15:15

Пьянич не хочет возвращаться в «Барселону»

Анна Горшкова
Корреспондент

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич, выступающий на правах аренды за «Бешикташ», не намерен возвращаться в каталонский клуб.

Как сообщает Sport.es, футболист чувствует себя комфортно в турецком клубе и выразил желание продлить свое пребывание в команде.

31-летний Пьянич в текущем сезоне сыграл за «Бешикташ» 18 матчей во всех турнирах и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/mercado-fichajes/mercado-fichajes-directo-hoy-12985206
Миралем Пьянич
Футбол
ФК Барселона
ФК Бешикташ
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