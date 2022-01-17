Пьянич не хочет возвращаться в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич, выступающий на правах аренды за «Бешикташ», не намерен возвращаться в каталонский клуб.

Как сообщает Sport.es, футболист чувствует себя комфортно в турецком клубе и выразил желание продлить свое пребывание в команде.

31-летний Пьянич в текущем сезоне сыграл за «Бешикташ» 18 матчей во всех турнирах и сделал 4 результативные передачи.