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Сегодня, 17:10

«Барселона» предложила «МЮ» и «Ньюкаслу» купить Дембеле за 20 миллионов евро

Карен Саркисян
Корреспондент

«Барселона» предложила «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу» купить нападающего Усмана Дембеле за 20 миллионов евро, сообщает Diario Sport.

По информации источника, у каталонского клуба не получилось договориться о продлении контракта с 24-летним французом. «Барселона» намерена продать нападающего в зимнее трансферное окно, чтобы он летом не покинул клуб бесплатно.

Отмечается, что сам Дембеле хочет играть в АПЛ.

В нынешнем сезоне Дембеле забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону». Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 30 миллионов евро.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/barca-ofrece-dembele-united-newcastle-20-kilos-13107987
Усман Дембеле
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
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