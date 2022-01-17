«Барселона» предложила «МЮ» и «Ньюкаслу» купить Дембеле за 20 миллионов евро

«Барселона» предложила «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу» купить нападающего Усмана Дембеле за 20 миллионов евро, сообщает Diario Sport.

По информации источника, у каталонского клуба не получилось договориться о продлении контракта с 24-летним французом. «Барселона» намерена продать нападающего в зимнее трансферное окно, чтобы он летом не покинул клуб бесплатно.

Отмечается, что сам Дембеле хочет играть в АПЛ.

В нынешнем сезоне Дембеле забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону». Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 30 миллионов евро.