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Сегодня, 17:46

Лапорта заявил, что сердце Месси бьется за «Барселону»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал слухи о том, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может вернуться в каталонский клуб.

«Месси — лучший игрок в истории, и он болельщик «Барселоны», его сердце бьется за «Барселону»... Так что все эти слухи — это нормально. Вернется ли Месси? Сейчас он футболист «ПСЖ». Мы бы очень хотели, чтобы однажды Лео вернулся. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Лапорта пресс-служба клуба.

35-летний аргентинец выступал за «Барселону» с 2005 по 2020 год. Всего за испанский клуб он провел 778 матчей, забил 672 мяча и отдал 303 результативные передачи. С 2021 года Месси выступает за «ПСЖ».

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
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 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
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29.12 19:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 - : -
29.12 23:30
Атлетико – Эльче
 - : -
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
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 - : -
31.12 18:15
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

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П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

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Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

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