«Реал» заинтересован в приобретении Локателли
Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли может перебраться в мадридский «Реал», сообщает AS.
По информации источника, итальянец является резервным вариантом для испанского клуба. Приоритетом для мадридского клуба остается полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем. Если не получится оформить переход англичанина, то скауты переключатся на хавбека «Бенфики» Энцо Фернандес.
В этом сезоне 24-летний Локателли провел 20 матчей, не отметившись результативными действиями. «Юве» идет на третьем месте в турнирной таблице серии А.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|14
|12
|1
|1
|33-5
|37
|
2
|Реал
|14
|11
|2
|1
|33-14
|35
|
3
|Р. Сосьедад
|14
|8
|2
|4
|19-17
|26
|
4
|Атлетико
|14
|7
|3
|4
|21-14
|24
|
5
|Атлетик
|14
|7
|3
|4
|24-14
|24
|
6
|Бетис
|14
|7
|3
|4
|17-12
|24
|
7
|Осасуна
|14
|7
|2
|5
|16-14
|23
|
8
|Р. Вальекано
|14
|6
|4
|4
|20-16
|22
|
9
|Вильярреал
|14
|6
|3
|5
|15-10
|21
|
10
|Мальорка
|14
|5
|4
|5
|13-13
|19
|
11
|Валенсия
|14
|5
|4
|5
|22-15
|19
|
12
|Вальядолид
|14
|5
|2
|7
|13-21
|17
|
13
|Альмерия
|14
|5
|1
|8
|16-22
|16
|
14
|Жирона
|14
|4
|4
|6
|20-22
|16
|
15
|Хетафе
|14
|3
|5
|6
|12-20
|14
|
16
|Эспаньол
|14
|2
|6
|6
|16-22
|12
|
17
|Сельта
|14
|3
|3
|8
|14-26
|12
|
18
|Севилья
|14
|2
|5
|7
|13-22
|11
|
19
|Кадис
|14
|2
|5
|7
|9-26
|11
|
20
|Эльче
|14
|0
|4
|10
|10-31
|4
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.12
|19:00
|
Жирона – Р. Вальекано
|- : -
|29.12
|21:15
|
Бетис – Атлетик
|- : -
|29.12
|23:30
|
Атлетико – Эльче
|- : -
|30.12
|19:00
|
Хетафе – Мальорка
|- : -
|30.12
|21:15
|
Кадис – Альмерия
|- : -
|30.12
|21:15
|
Сельта – Севилья
|- : -
|30.12
|23:30
|
Вальядолид – Реал
|- : -
|31.12
|16:00
|
Барселона – Эспаньол
|- : -
|31.12
|18:15
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|31.12
|18:15
|
Вильярреал – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|8
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|8
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|12
|2
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|7
|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|12
|1
|6
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