«Реал» заинтересован в приобретении Локателли

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли может перебраться в мадридский «Реал», сообщает AS.

По информации источника, итальянец является резервным вариантом для испанского клуба. Приоритетом для мадридского клуба остается полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем. Если не получится оформить переход англичанина, то скауты переключатся на хавбека «Бенфики» Энцо Фернандес.

В этом сезоне 24-летний Локателли провел 20 матчей, не отметившись результативными действиями. «Юве» идет на третьем месте в турнирной таблице серии А.