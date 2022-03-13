Лапорта о покупке Холанна: «Барселона» не будет заключать сделки, ставящие клуб под угрозу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил возможность трансфера нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

«Мы хотим заключать сделки, но некоторые связаны с трудностями. Даже если бы наша экономика была в полном порядке, все равно существовали бы операции, которые мы не стали бы совершать.

Мы должны думать о сохранении клуба. Мы улучшили экономическую ситуацию, но нужно завершить работу над ней. Не будем заключать сделки, которые могут поставить клуб под угрозу», — цитирует Лапорту Marca.

В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал 6 результативных передач в 20 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.