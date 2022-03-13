Дмитрий Черышев рассказал о ситуации сына в «Валенсии»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о ситуации сына в испанском клубе. Российский футболист последний раз выходил на поле 8 января в матче 20 тура ла лиги против мадридского «Реала» (1:4).

«Денис готов, тренируется с полной самоотдачей. Ждет, когда ему дадут шанс и постарается его использовать. У меня был такой момент с Илюхой Зуевым. Он тоже у меня в «Нижнем Новгороде» сидел довольно долго, потому что хорошо выглядели Радик Хайруллов и Юра Морозов. Я подходил к нему и говорил: «Илюха, работай и терпи! Как только будет шанс, используй его и никому свое место не отдавай». И после того, как я его поставил в состав, он у меня играл во всех матчах.

Денис тренируется с огромной самоотдачей, старается показать тренеру, что он игрок элиты и самого высокого уровня, который в любой момент готов выйти и помочь команде. Наверное, это самое главное для футболиста. Общается ли с Денисом Хосе Бордалас? Он очень сложный специалист. Посмотрим, как все будет складываться дальше", — сказал Черышев-старший «СЭ».

В нынешнем сезоне 31-летний российский футболист провел всего 10 матчей в чемпионате Испании за «Валенсию» и отметился одной голевой передачей.

Следующий матч «Валенсия» проведет на выезде против «Эльче» 19 марта. Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.