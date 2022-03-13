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Сегодня, 15:03

Дмитрий Черышев рассказал о ситуации сына в «Валенсии»

Сергей Федоров
Корреспондент
Денис Черышев.
Фото Global Look Press

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о ситуации сына в испанском клубе. Российский футболист последний раз выходил на поле 8 января в матче 20 тура ла лиги против мадридского «Реала» (1:4).

«Денис готов, тренируется с полной самоотдачей. Ждет, когда ему дадут шанс и постарается его использовать. У меня был такой момент с Илюхой Зуевым. Он тоже у меня в «Нижнем Новгороде» сидел довольно долго, потому что хорошо выглядели Радик Хайруллов и Юра Морозов. Я подходил к нему и говорил: «Илюха, работай и терпи! Как только будет шанс, используй его и никому свое место не отдавай». И после того, как я его поставил в состав, он у меня играл во всех матчах.

Денис тренируется с огромной самоотдачей, старается показать тренеру, что он игрок элиты и самого высокого уровня, который в любой момент готов выйти и помочь команде. Наверное, это самое главное для футболиста. Общается ли с Денисом Хосе Бордалас? Он очень сложный специалист. Посмотрим, как все будет складываться дальше", — сказал Черышев-старший «СЭ».

В нынешнем сезоне 31-летний российский футболист провел всего 10 матчей в чемпионате Испании за «Валенсию» и отметился одной голевой передачей.

Следующий матч «Валенсия» проведет на выезде против «Эльче» 19 марта. Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.

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Денис Черышев
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И В Н П +/- О
1
 Реал 27 19 6 2 56-21 63
2
 Севилья 27 15 10 2 39-18 55
3
 Атлетико 28 15 6 7 52-36 51
4
 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
5
 Бетис 27 14 4 9 49-35 46
6
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
7
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
8
 Атлетик 27 10 10 7 32-26 40
9
 Валенсия 28 9 10 9 41-43 37
10
 Сельта 28 9 8 11 33-32 35
11
 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
12
 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
13
 Эльче 28 8 8 12 30-39 32
14
 Р. Вальекано 26 9 4 13 28-32 31
15
 Хетафе 28 6 10 12 26-32 28
16
 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
17
 Гранада 28 5 10 13 28-44 25
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
20
 Леванте 28 3 10 15 30-55 19
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12.03 16:00
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 1 : 1
12.03 18:15
Гранада – Эльче
 0 : 1
12.03 20:30
Вильярреал – Сельта
 1 : 0
12.03 23:00
Хетафе – Валенсия
 0 : 0
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Р. Вальекано – Севилья
 - : -
13.03 18:15
Бетис – Атлетик
 - : -
13.03 20:30
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 - : -
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