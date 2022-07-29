Лапорта надеется сохранить де Йонга в «Барселоне»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сказал, что клуб постарается сохранить полузащитника Френки де Йонга в каталонском клубе.
«Френки де Йонг хочет остаться в клубе, но это сложно, потому что с нового сезона у нас обновится структура зарплат. Тем не менее мы постараемся его сохранить», — цитирует Лапорту журналист Решад Рахман.
Ранее голландец отказался от перехода в «МЮ». Он готов покинуть «Барселону» только ради команды, которая играет в Лиге чемпионов.
В прошедшем сезоне полузащитник забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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|Хетафе
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|Мальорка
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|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
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|0-0
|0
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18
|Альмерия
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19
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
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|18:00
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Сельта – Эспаньол
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Вальядолид – Вильярреал
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
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Кадис – Р. Сосьедад
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|14.08
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Валенсия – Жирона
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|23:00
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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