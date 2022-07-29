Лапорта надеется сохранить де Йонга в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сказал, что клуб постарается сохранить полузащитника Френки де Йонга в каталонском клубе.

«Френки де Йонг хочет остаться в клубе, но это сложно, потому что с нового сезона у нас обновится структура зарплат. Тем не менее мы постараемся его сохранить», — цитирует Лапорту журналист Решад Рахман.

Ранее голландец отказался от перехода в «МЮ». Он готов покинуть «Барселону» только ради команды, которая играет в Лиге чемпионов.