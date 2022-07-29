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Сегодня, 17:51

«Реал» хотел бы купить албанского форварда «Челси»

Виктория Кравченко
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«Реал» рассматривает для покупки форварда «Челси» Армандо Брои, пишет Evening Standard.

По данным источника, мадридцы хотят приобрести несколько молодых футболистов этим летом. На албанца ранее также претендовал «Вест Хэм», однако лондонцы заблокировали трансфер игрока. Также футболиста хотели бы приобрести «Эвертон» и «Ньюкасл».

Прошлый сезон нападающий выступал в аренде в «Саутгемптоне». Всего игрок провел за «святых» 32 матча и забил шесть голов.

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