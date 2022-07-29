«Реал» хотел бы купить албанского форварда «Челси»
«Реал» рассматривает для покупки форварда «Челси» Армандо Брои, пишет Evening Standard.
По данным источника, мадридцы хотят приобрести несколько молодых футболистов этим летом. На албанца ранее также претендовал «Вест Хэм», однако лондонцы заблокировали трансфер игрока. Также футболиста хотели бы приобрести «Эвертон» и «Ньюкасл».
Прошлый сезон нападающий выступал в аренде в «Саутгемптоне». Всего игрок провел за «святых» 32 матча и забил шесть голов.
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3
|Атлетико
|0
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|0
|0-0
|0
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4
|Севилья
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Вильярреал
|0
|0
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|0
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|0
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8
|Атлетик
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9
|Валенсия
|0
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|0
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|0-0
|0
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10
|Осасуна
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11
|Сельта
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|0
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12
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|0
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|0
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20
|Жирона
|0
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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