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Сегодня, 00:11

«Валенсия» анонсировала назначение Гаттузо

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Дженнаро Гаттузо.
Фото Global Look Press

«Валенсия» анонсировала назначение Дженнаро Гаттузо новым главным тренером команды. Сообщение с фото специалиста появилось в Twitter-аккаунте клуба.

Ранее Marca сообщила, что контракт Гаттузо с «Валенсией» будет рассчитан на два года. Его зарплата составит 3 миллиона евро за сезон.

Гаттузо прошлым летом подписал контракт с «Фиорентиной», но проработал в клубе всего две недели из-за разногласий с руководством по поводу трансферной стратегии.

Источник: https://twitter.com/valenciacf/status/1534638832066383873
Дженнаро Гаттузо
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