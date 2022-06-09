«Валенсия» анонсировала назначение Гаттузо

«Валенсия» анонсировала назначение Дженнаро Гаттузо новым главным тренером команды. Сообщение с фото специалиста появилось в Twitter-аккаунте клуба.

Ранее Marca сообщила, что контракт Гаттузо с «Валенсией» будет рассчитан на два года. Его зарплата составит 3 миллиона евро за сезон.

Гаттузо прошлым летом подписал контракт с «Фиорентиной», но проработал в клубе всего две недели из-за разногласий с руководством по поводу трансферной стратегии.