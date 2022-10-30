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Сегодня, 22:27

«Атлетик» одолел «Вильярреал» с минимальным счетом

Иван Шитик
Корреспондент
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«Атлетик» одолел «Вильярреал» в матче 12-го тура чемпионата Испании. Команда из Бильбао выиграла с минимальным счетом — 1:0.

Автором победного мяча стал нападающий Иньяки Уильямс.

«Атлетик» одержал первую победу в последних пяти матчах и поднялся на пятое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Вильярреал» остался на восьмой строчке (18 очков).

Испания. Лига 1. 12-й тур
30 окт, 20:30. San Mames (Бильбао)
Атлетик
1:0
Вильярреал

ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Вильярреал
0
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 Реал 12 10 2 0 29-10 32
2
 Барселона 12 10 1 1 29-4 31
3
 Атлетико 12 7 2 3 20-12 23
4
 Р. Сосьедад 11 7 1 3 16-13 22
5
 Атлетик 12 6 3 3 20-12 21
6
 Бетис 11 6 2 3 14-8 20
7
 Осасуна 12 6 2 4 13-11 20
8
 Вильярреал 12 5 3 4 14-8 18
9
 Р. Вальекано 12 5 3 4 17-14 18
10
 Валенсия 12 4 3 5 18-14 15
11
 Вальядолид 12 4 2 6 11-17 14
12
 Мальорка 12 3 4 5 10-13 13
13
 Альмерия 12 4 1 7 15-20 13
14
 Эспаньол 12 2 5 5 15-20 11
15
 Сельта 12 3 2 7 13-24 11
16
 Жирона 12 2 4 6 16-20 10
17
 Кадис 12 2 4 6 8-24 10
18
 Севилья 12 2 4 6 11-19 10
19
 Хетафе 11 2 4 5 11-19 10
20
 Эльче 11 0 4 7 8-26 4
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28.10 22:00
Мальорка – Эспаньол
 1 : 1
29.10 15:00
Альмерия – Сельта
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29.10 17:15
Кадис – Атлетико
 3 : 2
29.10 19:30
Севилья – Р. Вальекано
 0 : 1
29.10 22:00
Валенсия – Барселона
 0 : 1
30.10 16:00
Осасуна – Вальядолид
 2 : 0
30.10 18:15
Реал – Жирона
 1 : 1
30.10 20:30
Атлетик – Вильярреал
 1 : 0
30.10 23:00
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
31.10 23:00
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 13
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Бетис

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Хосе Луис Санмартин Хоселу

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Эспаньол

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П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

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Усман Дембеле

Барселона

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Родригу

Родригу

Реал

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Херман Пеццела

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Бетис

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