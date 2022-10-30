«Атлетик» одолел «Вильярреал» с минимальным счетом

«Атлетик» одолел «Вильярреал» в матче 12-го тура чемпионата Испании. Команда из Бильбао выиграла с минимальным счетом — 1:0.

Автором победного мяча стал нападающий Иньяки Уильямс.

«Атлетик» одержал первую победу в последних пяти матчах и поднялся на пятое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Вильярреал» остался на восьмой строчке (18 очков).