Ла лига поздравила бундеслигу с возобновлением сезона

Пресс-служба чемпионата Испании на странице в Twitter поздравила чемпионат Германии с грядущим возобновлением сезона, который был прерван из-за коронавируса. Первые матчи планируются уже 15 мая.

«Ла лига хотела бы поздравить бундеслигу с возобновлением соревнований со второй половины мая», — говорится в сообщении.

#LaLiga would like to congratulate Bundesliga for restarting the competition from the second half of May. pic.twitter.com/mZN2cctH3e — LaLiga English (@LaLigaEN) May 6, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 6 на 7 мая, в мире коронавирус подтвержден у 3 808 833 человека. Умерших — 263 877, выздоровевших — 1 287 619.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 6 мая зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется