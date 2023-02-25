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Сегодня, 11:54

Куртуа прокомментировал то, как Винисиус справляется с расистскими оскорблениями

Виктория Кравченко
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Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением по поводу расистских оскорблений в адрес бразильского форварда команды Винисиуса Жуниора.

«После всех оскорблений Жуниор смог сосредоточиться. Это сделало его сильнее. Раньше он из-за этого отвлекался от игры, но теперь он достиг уровня, когда все свои мысли концентрирует на матчах. Именно такой Винисиус способен приносить победы «Реалу», — цитирует Куртуа ESPN.

В нынешнем сезоне ла лиги 22-летний форвард принял участие в 21 матче, забив 7 голов и сделав 4 ассиста.

Винисиус Жуниор
Тибо Куртуа
ФК Реал
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 Барселона 22 19 2 1 45-7 59
2
 Реал 22 16 3 3 46-17 51
3
 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 22 12 5 5 31-17 41
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Р. Вальекано 22 9 7 6 29-24 34
7
 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
8
 Мальорка 22 9 4 9 20-22 31
9
 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
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 Осасуна 22 8 6 8 19-21 30
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 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
12
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 Эспаньол 22 5 9 8 27-33 24
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 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
15
 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
16
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
17
 Кадис 22 5 7 10 17-35 22
18
 Хетафе 22 5 7 10 19-28 22
19
 Валенсия 22 5 5 12 26-27 20
20
 Эльче 23 1 6 16 17-48 9
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24.02 23:00
Эльче – Бетис
 2 : 3
25.02 16:00
Эспаньол – Мальорка
 - : -
25.02 18:15
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
25.02 20:30
Реал – Атлетико
 - : -
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 - : -
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
 - : -
26.02 20:30
Альмерия – Барселона
 - : -
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Севилья – Осасуна
 - : -
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Вильярреал – Хетафе
 - : -
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 15
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Реал

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Барселона

 7
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Атлетико

 6
И К Ж
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Бетис

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