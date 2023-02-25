Федерико Вальверде рассказал об ожиданиях от мадридского дерби с «Атлетико»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде перед матчем против «Атлетико» рассказал об ожиданиях от игры.

«Играть такие матчи мечтает каждый. Это долгожданное событие и для игроков, и для болельщиков. Мы постараемся победить и закрыть вопрос с этим соперничеством, выиграв все три матча в этом сезоне.

В день матча я буду дома играть с ребенком и наслаждаться временем с семьей. Я постараюсь не думать много о предстоящей игре. Мы профессионалы и знаем, что должны хорошо питаться, заботиться о себе и отдыхать», — цитирует Вальверде AS.

Матч между «Реалом» и «Атлетико» пройдет сегодня, 25 февраля. Начало игры — в 20:30 мск.