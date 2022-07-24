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Сегодня, 15:44

Куртуа прокомментировал победный матч «Барселоны» над «Реалом»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал, что думает о поражении своей команды в товарищеском матче против «Барселоны» (0:1).

«Из этой игры можно сделать не много выводов, так как кто-то тренируется две недели, а кто-то одну. Важно сейчас почувствовать темп игры и интенсивность, которой нам не хватало. Мы хорошо сыграли для первого матча сезона. Единственный минус — мы не забили, а «Барсе» удался отличный гол. Мы попадали в перекладину, а после удара их игрока мяч зашел в верхний угол. Но результат в предсезонке не имеет значения», — цитирует Куртуа Marca.

Чемпионат Испании стартует 12 августа матчем «Осасуна» — «Севилья». 10 августа «Реал» сыграет с «Айнтрахтом» за Суперкубок УЕФА.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
ФК Барселона
ФК Реал
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
17
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
18
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
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 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
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12.08 22:00
Осасуна – Севилья
 - : -
13.08 18:00
Сельта – Эспаньол
 - : -
13.08 20:00
Вальядолид – Вильярреал
 - : -
13.08 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
14.08 18:30
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
14.08 20:30
Валенсия – Жирона
 - : -
14.08 23:00
Альмерия – Реал
 - : -
15.08 18:30
Атлетик – Мальорка
 - : -
15.08 20:30
Хетафе – Атлетико
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Эльче
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