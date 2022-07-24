Куртуа прокомментировал победный матч «Барселоны» над «Реалом»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал, что думает о поражении своей команды в товарищеском матче против «Барселоны» (0:1).

«Из этой игры можно сделать не много выводов, так как кто-то тренируется две недели, а кто-то одну. Важно сейчас почувствовать темп игры и интенсивность, которой нам не хватало. Мы хорошо сыграли для первого матча сезона. Единственный минус — мы не забили, а «Барсе» удался отличный гол. Мы попадали в перекладину, а после удара их игрока мяч зашел в верхний угол. Но результат в предсезонке не имеет значения», — цитирует Куртуа Marca.

Чемпионат Испании стартует 12 августа матчем «Осасуна» — «Севилья». 10 августа «Реал» сыграет с «Айнтрахтом» за Суперкубок УЕФА.