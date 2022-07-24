Куртуа прокомментировал победный матч «Барселоны» над «Реалом»
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал, что думает о поражении своей команды в товарищеском матче против «Барселоны» (0:1).
«Из этой игры можно сделать не много выводов, так как кто-то тренируется две недели, а кто-то одну. Важно сейчас почувствовать темп игры и интенсивность, которой нам не хватало. Мы хорошо сыграли для первого матча сезона. Единственный минус — мы не забили, а «Барсе» удался отличный гол. Мы попадали в перекладину, а после удара их игрока мяч зашел в верхний угол. Но результат в предсезонке не имеет значения», — цитирует Куртуа Marca.
Чемпионат Испании стартует 12 августа матчем «Осасуна» — «Севилья». 10 августа «Реал» сыграет с «Айнтрахтом» за Суперкубок УЕФА.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Реал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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38 тур
|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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