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Сегодня, 16:26

«Барселона» не будет включать Депая в сделку по Кунде

Виктория Кравченко
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«Барселона» решила не включать нападающего Мемфиса Депая в сделку по трансферу защитника «Севильи» Жюля Кунде, пишет Фабрицио Романо.

В СМИ писали, что сине-гранатовые планируют продать или отдать в аренду 28-летнего голландца. Также клуб рассматривал вариант сделки с «Севильей». Игроком также интересуется «Челси».

Трансферная стоимость Депая — 35 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел 37 матчей за команду, забив 13 голов и сделал 2 результативные передачи.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Мемфис Депай
ФК Барселона
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3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
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 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
17
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
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12.08 22:00
Осасуна – Севилья
 - : -
13.08 18:00
Сельта – Эспаньол
 - : -
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Вальядолид – Вильярреал
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13.08 22:00
Барселона – Р. Вальекано
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Кадис – Р. Сосьедад
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