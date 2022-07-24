«Барселона» не будет включать Депая в сделку по Кунде

«Барселона» решила не включать нападающего Мемфиса Депая в сделку по трансферу защитника «Севильи» Жюля Кунде, пишет Фабрицио Романо.

В СМИ писали, что сине-гранатовые планируют продать или отдать в аренду 28-летнего голландца. Также клуб рассматривал вариант сделки с «Севильей». Игроком также интересуется «Челси».

Трансферная стоимость Депая — 35 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел 37 матчей за команду, забив 13 голов и сделал 2 результативные передачи.