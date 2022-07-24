Лапорта: «Барселона» получила несколько предложений по де Йонгу, но пока не приняла их»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о будущем полузащитника команды Френки де Йонга. По его словам, каталонский клуб получил несколько предложений по 25-летнему нидерландцу.

«Фрэнки — наш игрок, он нам очень нравится, — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в своем Telegram-канале со ссылкой на . — «Барселона» получила несколько предложений по де Йонгу, но пока не приняла их. Мы хотим поговорить с Френки и точно знать, чего он хочет. Нам нужно прояснить некоторые аспекты его ситуации».

В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 45 матчах за каталонцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.