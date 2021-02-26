Куман высказался о предстоящих матчах «Барселоны» с «Севильей»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о предстоящих матчах команды с «Севильей» в ла лиге и полуфинале Кубка Испании.

«Завтра мы сыграем в чемпионате, а в среду — в Кубке. Постараемся выиграть оба матча. Мы знаем, как закончился первый матч полуфинала Кубка. Завтра мы должны побороться за высокие места в ла лиге. Нам нужны очки, мы должны давить клубы, которые нас опережают в таблице», — цитирует Кумана Marca.

Завтра, 27 февраля, «Браселона» сыграет с «Севильей» в ла лиге, 3 марта каталонцы встретятся с севильским клубом в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Первую игру «Севилья» выиграла со счетом 0:2.

Если «Севилья» обыграет «Барселону» в матче чемпионата, команда обойдет каталонцев в таблице и выйдет на 3-е место.