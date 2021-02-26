У Кумана пошла кровь из носа на пресс-конференции перед матчем с «Севильей»

У главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана на пресс-конференции перед матчем 25-го тура ла лиги с «Севильей» пошла кровь из носа. В связи с этим специалист прервал общение с журналистами, сообщает Daily Mail.

По данным источника, за последние несколько недель — это второй случай, когда у голландца происходит носовое кровотечение во время пресс-конференции. В «Барселоне» объяснили, что это побочные эффекты того, что тренер принимает лекарства, разжижающие кровь.

Отметим, в 2020 году Куман перенес небольшой сердечный приступ, из-за чего ему была сделана операция.

Матч «Севилья» — «Барселона» состоится 27 февраля. Начало — в 18.15 (мск).