У Кумана пошла кровь из носа на пресс-конференции перед матчем с «Севильей»
У главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана на пресс-конференции перед матчем 25-го тура ла лиги с «Севильей» пошла кровь из носа. В связи с этим специалист прервал общение с журналистами, сообщает Daily Mail.
По данным источника, за последние несколько недель — это второй случай, когда у голландца происходит носовое кровотечение во время пресс-конференции. В «Барселоне» объяснили, что это побочные эффекты того, что тренер принимает лекарства, разжижающие кровь.
Отметим, в 2020 году Куман перенес небольшой сердечный приступ, из-за чего ему была сделана операция.
Матч «Севилья» — «Барселона» состоится 27 февраля. Начало — в 18.15 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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