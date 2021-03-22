Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман подвел итоги матча 28-го тура чемпионата Испании против «Сосьедада» (6:1).

«У нас была отличная игра. При счете 2:0 мы доминировали и демонстрировали большую эффективность. Это отличный результат, демонстрация того, что мы идем ко всему. Лучшая ли это «Барселона»? Не знаю. В последнее время мы значительно улучшились. Мы мало проигрывали, но все еще отстаем от «Атлетико». Мы должны продолжать, борьба будет до конца. Ребята сделали мне отличный подарок на день рождения», — приводит слова Кумана Marca.

Команда Роналда Кумана с 62 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. Клуб из Сан-Себастьяна располагается на пятой строчке с 45 баллами.