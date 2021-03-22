Гризманн отметил игру всех футболистов «Барселоны» в матче с «Реал Сосьедадом»

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн высказался о разгромной победе команды в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Реал Сосьедадом» (6:1).

Французский футболист забил гол в этой встрече на 37-й минуте.

«Здесь было непросто играть. С самого начала мы играли на высшем уровне. Мы проделали отличную работу, высоко отбирали мяч. У «Барсы» была отличная игра. Вся команда была готова психологически. Даже те, кто не выходят на поле. Мы команда, и только так мы сможем достичь результатов. Нам нужно смотреть на самих себя, выигрывать все оставшиеся матчи», — цитирует Гризманна Marca.

После 28 туров ла лиги «Барселона» набрала 62 балла и расположилась на 2-м месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Атлетико» (66) — 4 очка.