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Аллегри отказался возглавить «Реал» три года назад

02:27
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Бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что отказался от работы в «Реале».

«Когда «Реал» позвонил мне три года назад, я пообещал «Ювентусу», что останусь. Это единственный вариант, от которого я отказался», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.

Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год. Под его руководством туринцы стали пятикратными чемпионами Италии и четырехкратными обладателями Кубка страны. С лета 2019 года 53-летний итальянец остается без работы.

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