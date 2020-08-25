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Куман хочет расстаться с Суаресом, Видалем, Умтити и Ракитичем

08:22
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман определился с футболистами, которые не входят в его планы, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, наставник каталонцев намерен расстаться с несколькими игроками — это защитник Самюэль Юмтити, полузащитники Артуро Видаль и Иван Ракитич, а также форвард Луис Суарес.

Руководство «Барселоны» не готова тратить большие средства на новых игроков, но готово приобрести на замену Суаресу форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

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