Куман: «До сих пор тяжело смириться с тем, что Месси больше не будет играть за «Барселону»

Главный тренер «Барселона» Роналд Куман написал прощальное послание нападающему Лионелю Месси, который покидает клуб.

«До сих пор тяжело смириться с тем, что ты больше не будешь играть за «Барселону». Спасибо за все, что ты сделал для клуба, Лео. Я наслаждался тем сезоном, что мы работали вместе. Я впечатлен твоим трудолюбием и стремлением к победе.

Это и делает тебя лучшим футболистом в мире», — написал голландец в Twitter.