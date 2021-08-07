Куман: «До сих пор тяжело смириться с тем, что Месси больше не будет играть за «Барселону»
16:38
Главный тренер «Барселона» Роналд Куман написал прощальное послание нападающему Лионелю Месси, который покидает клуб.
«До сих пор тяжело смириться с тем, что ты больше не будешь играть за «Барселону». Спасибо за все, что ты сделал для клуба, Лео. Я наслаждался тем сезоном, что мы работали вместе. Я впечатлен твоим трудолюбием и стремлением к победе.
Это и делает тебя лучшим футболистом в мире», — написал голландец в Twitter.
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