Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Испания

Куман: «До сих пор тяжело смириться с тем, что Месси больше не будет играть за «Барселону»

16:38
Теги:

Главный тренер «Барселона» Роналд Куман написал прощальное послание нападающему Лионелю Месси, который покидает клуб.

«До сих пор тяжело смириться с тем, что ты больше не будешь играть за «Барселону». Спасибо за все, что ты сделал для клуба, Лео. Я наслаждался тем сезоном, что мы работали вместе. Я впечатлен твоим трудолюбием и стремлением к победе.

Это и делает тебя лучшим футболистом в мире», — написал голландец в Twitter.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Волейбол на Олимпиаде, мужчины: финал Россия — Франция, расписание и результаты 7 августа
Гордости узел: в художественной гимнастике судейский скандал
В МВД отреагировали на желание Совфеда сохранить техосмотр автомобилей
Видео: в Хакасии простились с убитой зеком семьей
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лионель Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы